L'allenatore del Real alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions elogia Pep Guardiola: "Per me è il numero uno, il migliore al mondo. E lo ha dimostrato durante la sua carriera. Come si affronta il City? Giocando bene"

Un doppio confronto tutto da vivere, per molti una vera e propria finale anticipata visto che Real Madrid e Manchester City sono due tre le grandi favorite per la vittoria di questa edizione della Champions League. Mercoledì a Madrid (in diretta dalle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport 253) si giocherà la gara d’andata degli ottavi di finale: tantissime stelle pronte a darsi battaglia in campo e, sfida nella sfida, anche il confronto tra Zinedine Zidane e Pep Guardiola due tra gli allenatori più bravi al mondo. Anzi per l’allenatore del Real, il migliore è proprio il suo collega: "Per me Pep è il migliore allenatore al mondo. Perché dico questo? Perché lo ha sempre dimostrato in carriera. Prima al Barcellona, poi al Bayern e ora al City. Questa è la mia opinione, magari altri non la pensano così. Ci sono tanti allenatori bravi, ma per me il numero uno è proprio Guardiola", ha affermato in conferenza stampa Zinedine Zidane.

"Come si affronta il City? Giocando bene"

L’allenatore francese si sofferma poi sul match che attende il suo Real: "Vogliamo che i nostri tifosi siano orgogliosi, quindi daremo il massimo. Il City è un'ottima squadra e verrà qui con l’obiettivo di fare una grande partita: noi dobbiamo rispondere come stiamo facendo negli ultimi tempi, giocando bene. E domani proveremo a fare questo. Se questa sfida è come un Clasico? Non so, può essere anche chiamata così oppure derby o in qualsiasi altro modo. Quel che è certo che sarà una bella partita", ha concluso Zinedine Zidane.