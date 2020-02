Contro il Chelsea il polacco ha realizzato la nona rete in trasferta in coppa, eguagliando il record storico stabilito da CR7 nel 2013-14. Non solo, proprio quell'anno il portoghese realizzò anche il primato (ancora imbattuto) di 17 gol in una singola edizione. E Lewandowski sta seguendo il suo stesso ritmo. Il polacco però dovrà stare fuori 4 settimane per un problema a un ginocchio