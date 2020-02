Una partita da sogno contro il Barcellona, durata però soltanto 54 minuti. Dries Mertens ha fatto esplodere il San Paolo nell'andata degli ottavi di Champions League tra il Napoli e i blaugrana. Un tiro a giro al 30' che ha lasciato fermo Ter Stegen e regalato il momentaneo vantaggio ai suoi. Un gol speciale per il belga, il numero 121 in azzurro, con cui ha raggiunto Marek Hamsik come miglior goleador nella storia del club campano. Poi al 54' l'infortunio. Una forte contusione alla caviglia destra. Il ghiaccio che non riesce a placare il dolore e il cambio con Arkadiusz Milik. Dalle prime valutazioni dello staff medico del Napoli sembra che si tratti di una botta, seppur dura. La prognosi dovrebbe essere di 10 giorni. L'ex PSV salterà sicuramente la sfida con il Torino del prossimo weekend di Serie A, ma la sua presenza al San Paolo per il ritorno non è in discussione. Gattuso e i suoi compagni hanno bisogno del suo talento per provare a fare l'impresa.