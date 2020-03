Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

Due sfide apertissime nel mercoledì di Champions League: il Liverpool cercherà di recuperare l'1-0 subito a Madrid dall'Atletico, stessa missione per il PSG che riparte dalla sconfitta per 2-1 di Dortmund

Obiettivo rimonta per Liverpool e Paris Saint-Germain, le favorite per il passaggio per il turno, in questo mercoledì di Champions League. I Reds sono usciti sconfitti al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid grazie alla rete di Saul in apertura di gara, mentre i francesi hanno perso a Dortmund contro il Borussia grazie all’incredibile doppietta di Haaland; il gol di Neymar però tiene il discorso qualificazione più che aperto.

Il programma completo