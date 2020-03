Liverpool-Atletico Madrid, tutto quello che c'è da sapere degli ottavi di Champions League

Quando e dove si gioca Liverpool – Atletico Madrid?

La partita tra Liverpool e Atletico Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà mercoledì 11 marzo allo stadio Anfield di Liverpool alle ore 21:00.

Dove è possibile vedere Liverpool – Atletico Madrid?

La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky ai canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Massimo Marianella. Antonio Nucera curerà la Diretta Gol.

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Il Liverpool non ha mai perso contro l'Atletico Madrid ad Anfield in due precedenti incontri europei, pareggiando 1-1 nella fase a gironi della Champions League 2008/09 e vincendo 2-1 nella gara di ritorno nella semifinale di Europa League 2009/10.

Qual è lo stato di forma delle due squadre?

Settimane particolari, per il Liverpool, che ha subito due sconfitte: una in Premier League col Watford e l’altra in FA Cup per mano del Chelsea che è valsa anche l’eliminazione dalla competizione. Periodo non troppo positivo anche per l’Atletico Madrid, reduce da due pareggi consecutivi in Liga che hanno fatto scivolare la squadra di Simeone al quinto posto in classifica.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

All'andata, l'incontro è stato deciso da Saul Niguez: lo spagnolo ha segnato 10 gol in Champions League per l'Atletico Madrid, uno dei soli due giocatori a riuscirci con il club insieme ad Antoine Griezmann (21); nove dei suoi 10 gol nella competizione sono stati segnati nel primo tempo (90%), la seconda percentuale più alta dietro a Michael Essien (91%, 10/11) tra i giocatori con almeno 10 reti in Champions. Klopp invece si affiderà a Roberto Firmino, che ha preso parte a sette gol in cinque partite a eliminazione diretta in Champions ad Anfield (3 reti, 4 assist), mettendo lo zampino in media a una rete ogni 54 minuti.