Liverpool-Atletico Madrid, orari e dove vedere la partita di Champions League in tv

Novanta minuti per rimontare la sconfitta per 1-0 dell’andata e guadagnarsi l’accesso ai quarti di Champions League. Il Liverpool di Jurgen Klopp, campione in carica della competizione, sfida ad Anfield l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, vittorioso per 1-0 nel match d’andata grazie alla rete al 4’ di Saul. Oggi alle 21 il fischio d’inizio del ritorno degli ottavi di finale di Champions League: una sfida, quella tra i Reds e l’Atletico, che promette emozioni fino all’ultimo secondo.

Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid in tv

La gara tra Liverpool e Atletico Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, è in programma oggi, mercoledì 11 marzo, alle ore 21, e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca del match affidata a Massimo Marianella. La partita sarà visibile in streaming anche sull’app Sky Go.