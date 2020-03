Liverpool-Atl. Madrid, formazioni e risultato in diretta live degli ottavi di Champions

Il Liverpool ha passato il turno in 14 delle 28 sfide UEFA nelle quali ha perso l'andata in trasferta, compreso l'anno scorso contro il Barcellona. Dopo aver perso l'andata in trasferta per 1-0, gli inglesi hanno passato il turno nove volte su 12, l'ultima volta contro il Villareal nella semifinale di UEFA Europa League 2015/16 (3-0 c), ma le tre sconfitte complessive dopo aver perso 1-0 nell'andata in trasferta sono arrivate nelle ultime sei doppie sfide.