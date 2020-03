PSG-Borussia Dortmund, orari e dove vedere la partita di Champions League in tv

I francesi chiamati a ribaltare il ko per 2-1 dell'andata: mercoledì alle 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Psg-Borussia Dortmund è in diretta su Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Obiettivo ribaltare la sconfitta per 2-1 dell’andata e proseguire il cammino europeo. Il Paris Saint-Germain si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 11 marzo alle ore 21, al Parco dei Principi chiuso al pubblico causa emergenza Coronavirus. La doppietta all’andata di Erling Haaland (di Neymar la rete dei francesi) mette i tedeschi in una posizione di leggero vantaggio in chiave qualificazione, ma il passaggio del turno è ancora tutto da decidere.

Dove vedere Psg-Borussia Dortmund in tv

La gara tra Psg e Borussia Dortmund, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 11 marzo alle ore 21 al Parco dei Principi, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra). Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi. La partita sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go.