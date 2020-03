5/12

LAZIO: out ai quarti dopo due gironi - Nel 1999-2000 debuttarono alla grande anche i biancocelesti, alla prima esperienza in Champions. Fu quello il primo anno con la formula dei doppi giorni e dei quarti come primo step a eliminazione diretta, rimasta in vigore fino al 2002-03. La squadra, guidata in panchina da Eriksson, trionfò sia nel primo raggruppamento - con Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen e Maribor -, sia nel secondo - formato da Chelsea, Feyenoord e Olympique Marsiglia. Nei quarti toccò poi al Valencia spegnere i sogni di gloria.