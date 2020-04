Mercoledì 26 agosto la finale di Europa League e sabato 29 quella di Champions League: la Uefa non andrà oltre il mese di agosto per completare le competizioni europee. La decisione dovrebbe essere ratificata dal comitato esecutivo in programma il prossimo 23 aprile

Adesso c’è un confine che non si potrà superare, almeno per quanto riguarda le coppe europee: quello del 31 agosto. Così ha deciso la Uefa. O si riusciranno a portare a termine Europa League e Champions League entro quella data, oppure si comincerà a pensare alla stagione successiva, cioè la prossima. Sul calendario del presidente Ceferin un giorno in particolare è cerchiato in rosso: il 29, cioè il sabato designato – fino a prova contraria – per disputare la finale di Champions. Resta inalterata la sede, cioè lo stadio Ataturk di Istanbul. Per quanto riguarda le italiane, l’Atalanta è già qualificata ai quarti, mentre la Juventus deve giocare il ritorno degli ottavi contro il Lione, dopo aver perso l’andata, e il Napoli contro il Barcellona, dopo l’1-1 del San Paolo. Mercoledì 26 a Danzica, invece, la possibile finale di Europa League. Fra le italiane, in corsa Inter e Roma. Molte decisioni potrebbero essere ufficializzate giovedì prossimo, quando si riunirà il Comitato Esecutivo della Uefa. Nei due giorni precedenti la stessa Uefa incontrerà prima le 55 federazioni, poi i club dell’Eca e l’associazione delle leghe europee.

Sul fronte italiano, mentre la Federcalcio sta per trasmettere ai club il protocollo di garanzia approntato dal comitato medico scientifico - e gli stessi club ne hanno preparato a loro volta uno di emergenza - si continua a considerare il 4 maggio come il momento in cui potranno essere ripresi gli allenamenti. "Intanto la data che io ho indicato sempre, il 4 maggio, è una data che dovremo confermare ancora nei prossimi giorni quando avremo la certezza che sarà possibile - ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora -. Ma è una data che spero di poter mantenere ed è una data che riguarda esclusivamente gli allenamenti a porte chiuse". Fra Europa e Italia, tante date. Tutte in attesa di conferma.