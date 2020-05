Negli Stati Uniti oltre 98mila vittime

Coronavirus, tutte le notizie di martedì 26 maggio:

USA, Trump valuta limiti per lavoratori stranieri



L'amministrazione Trump sta valutando di estendere e ampliare le restrizioni sui lavoratori stranieri che arrivano negli Stati Uniti. Con il numero dei disoccupati che sale a causa della crisi sanitaria, la Casa Bianca intende applicare la politica dell'America First in modo più stringente al mercato del lavoro così da favorire gli americani.

Malta: il Floriana di Gaucci vince il campionato

Il Floriana del presidente Riccardo Gaucci - figlio di Luciano, ex presidente del Perugia - è ufficialmente campione di Malta e parteciperà al preliminare della prossima Champions League. Lo ha decretato il Consiglio direttivo della locale Federcalcio dopo lo stop al campionato dovuto alla pandemia.

De Caro (Anci): "Sindaci soli, dateci soluzioni"

Così il presidente dell'Associazione dei Comuni italiani Antonio Decaro al termine dell'incontro sugli 'assistenti civici': "Chi pensa alle ronde o a giustizieri improvvisati non conosce le cose bellissime che i volontari hanno fatto in questi mesi. E comunque noi sindaci siamo in prima linea da tre mesi, siamo stremati dalla gestione dell'emergenza e non vorremmo ora combattere le insidie della polemica politica. Non possiamo essere lasciati ancora una volta da soli".

Palazzo Chigi: "Attività assistenti civici diversa da polizia"

"Questi soggetti volontari non saranno incaricati di pubblico servizio e la loro attività non avrà nulla a che vedere con quella delle forze di polizia". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione di governo sul dossier 'assistenti civici'.



Francia: 90 morti in un giorno

L'epidemia di coronavirus ha finora provocato 28.457 decessi ufficiali in Francia, di cui 90 registrati negli ospedali nelle ultime 24 ore. Quelli delle case di riposo sono fermi al bilancio di giovedì scorso. Ancora 5.600 i malati in terapia intensiva.

Farnesina: altri 550 rientri dall'estero

Altre 550 persone, bloccate all'estero a causa dell'emergenza Covid-19, sono rientrate oggi in Italia grazie al lavoro del ministero degli Esteri. Il totale dall'inizio della pandemia ammonta ora a circa 87.400 connazionali rimpatriati, con oltre 910 operazioni da 119 Paesi.

Romania: contagi oltre quota 18mila

La Romania, pur con una tendenza in lento calo, resta il paese dei Balcani con il bilancio più pesante della pandemia Covid-19. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 213 nuovi contagi con il totale salito a 18.283, mentre altri 20 decessi hanno portato a 1.205 il numero delle vittime.

Pakistan: ipotesi reintroduzione del lockdown

Come risultato della drammatica ondata di nuovi contagi da coronavirus il Pakistan sta valutando una reimposizione del lockdown al termine delle festività per la fine del Ramadan.

USA: oltre 98mila vittime

Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University gli Stati Uniti hanno superato le 98mila vittime. Nel Paese i casi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza sono oltre 1.650.000

Irlanda: nessun decesso, prima volta da 11 marzo

L'Irlanda non ha registrato alcun nuovo decesso per coronavirus nelle ultime 24 ore, non succedeva dall'11 marzo. Lo ha riferito il inistero della Salute, aggiungendo che la cifra potrebbe però dipendere da un ritardo di comunicazione dovuto al weekend, ma sottolineando che il dato si inserisce comunque in una "tendenza continua" di riduzione del numero dei morti. L'Irlanda ha avuto in tutto 1.606 vittime e 24.698 positivi