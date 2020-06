Lione riprende gli allenamenti: nel mirino la Juve

In Francia si attende la decisione del Consiglio di Stato riguardo il campionato di calcio. Ma nel frattempo il Lione, tra le squadre che stanno spingendo per una ripartenza, ha già programmato la ripresa ritrovandosi al campo d'allenamento per i primi test dopo il lungo stop per il coronavirus. Il club di Aulas spera ovviamente che il campionato ricominci, ma in ogni caso sarà comunque impegnato nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus (all'andata 1-0 per i francesi). Qualora la Ligue 1 non dovesse proseguire, la squadra di Garcia lavorerà per due mesi per preparare la gara contro i bianconeri, in programma ad agosto. In quel momento la Juventus avrà sulle gambe già 12 partite di campionato più una o due di Coppa Italia, per un totale di 13 o 14. Il Lione, invece, potrebbe avere difficoltà anche a trovare avversari per delle amichevoli, visto che i maggiori campionati europei sono tutti ripresi regolarmente.

Riparte il campionato?

Dalla Bundesliga alla Serie A, passando per Liga e Premier League: i maggiori campionati europei hanno deciso di ripartire dopo la lunga sospensione per il coronavirus. Manca all'appello la Ligue 1: in Francia hanno già da tempo deciso di chiudere anzitempo la stagione, assegnando il titolo al PSG. Ma la vicenda, stando agli ultimi avvenimenti, non è ancora chiusa. Alcuni club, tra i quali il Lione, stanno spingendo per una ripresa: l'UEFA ha dato l'ok indicando come unica condizione la data del 2 agosto come limite massimo, si attende ora la decisione del Consiglio di Stato che potrebbe ribaltare quella iniziale di decretare la fine della stagione. Nel frattempo il Lione ha anticipato i tempi, riprendendo gli allenamenti in vista di un'eventuale ripresa e della sfida di Champions League contro la Juve che si giocherà a inizio agosto.