Youth League, ecco date e orari delle Final Eight

Anche la Youth League adotta la formula della Final Eight scelta dai fratelli maggiori della Champions League per completare la competizione dopo lo stop per l'emergenza coronavirus. A comunicarlo una nota ufficiale dell'Uefa , che ufficializza il calendario della competizione, già annunciato dal Comitato Esecutivo dello scorso 17 giugno. I rimanenti ottavi di finale si giocheranno il 16 agosto a Nyon , mentre il torneo finale a otto squadre verrà disputato al Colovray Stadium di Nyon dal 18 al 25 agosto . Il nuovo programma di gare vedrà i quarti di finale in calendario tra il 18 e il 19 agosto, mentre le semifinali si giocheranno il 22 agosto e la finale sarà il 25 agosto.

L'Inter sarà in campo

Gli ottavi di finale vedranno in campo tra le italiane la Juve contro il Real Madrid, partita in programma alle 18 del 16 agosto, e l'Inter contro il Rennes. Il club nerazzurro aveva deciso di tutelare la salute di giocatori e staff tecnico e di non giocare la sfida contro il club francese, inizialmente in programma il 3 marzo e poi spostata a causa dell’emergenza legata al Covid-19 all'11 marzo in campo neutro a Coverciano. A tre mesi e mezzo di distanza le condizioni sanitarie sono cambiate e l'Inter ha così comunicato la propria adesione alla sfida. "In seguito ad un accordo raggiunto tra le due squadre, in conformità con i valori e lo spirito della UEFA Youth League - spiega la nota - la partita si giocherà secondo il nuovo calendario delle partite approvato dal Comitato Esecutivo UEFA. Il match verrà disputato a Nyon alle ore 15 del 16 agosto".