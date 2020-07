Juventus-Lione a Torino, Barcellona-Napoli al Camp Nou. È ciò che ha deciso ufficialmente la Uefa dopo la riunione del Comitato Esecutivo: le restanti gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League di questa stagione si potranno giocare negli stadi delle squadre di casa.

“Coerentemente con il principio di equità sportiva e considerando le condizioni attuali", scrive la Uefa in u n comunicato sottolinenando che tutti i club che devono giocare in casa il ritorno degli ottavi stanno attualmente giocando le restanti partite dei loro campionati nazionali nei propri stadi e che ora i club ospiti possono viaggiare senza restrizioni, "il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che le rimanenti partite si giocheranno negli stadi delle squadre di casa”.

La Champions League 2019/20 è ferma dall’11 marzo a causa dell’emergenza coronavirus e il 17 giugno era stato annunciato che quarti di finale, semifinali e finale di questa stagione sarebbero stati giocati con un torneo a eliminazione diretta a Lisbona, in agosto. Tutte le sfide saranno su gara unica e verranno divise tra l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica del Benfica (che ospiterà la finale) e l’Estádio José Alvalade dello Sporting CP. Restava ancora aperta la questione sulla sede delle gare di ritorno degli ottavi di finale ancora mancanti, se farle giocare negli stadi delle squadre di casa o in Portogallo e dopo la riunione straordinaria di oggi è stato deciso che le gare si giocheranno a porte chiuse a Torino, Manchester, Monaco e Barcellona. Metà degli ottavi sono già terminati: Paris, Atlético, Lipsia e Atalanta hanno già staccato il biglietto per i quarti di finale.



Ecco dunque il programma degli ottavi rimanenti:

Juventus - Lione (andata 0-1)

Manchester City - Real Madrid (andata 2-1)

Bayern - Chelsea (andata 3-0)

Barcellona - Napoli (andata 1-1)