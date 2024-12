Inzaghi: "Avremmo dovuto osare qualcosa in più"

L'allenatore nerazzurro ha commentato su Sky la sconfitta contro il Leverkusen: "Non è stata una delle nostre migliori partite ma avevamo di fronte un avversario forte. Avremmo dovuto osare qualcosa in più. Spiace perderla al 90' ma questa sconfitta non scalfisce il cammino che abbiamo fatto in questi mesi. Abbiamo fatto troppo poco, avremmo dovuto mettere in campo più qualità" CLASSIFICA - PAGELLE

Beffa nel finale per l'Inter che esce sconfitta dalla BayArena di Leverkusen per un gol di Mukiele al 90'. Simone Inzaghi ha analizzato la partita della sua squadra su Sky Sport: "Non è stata una delle nostre migliori partite, però avevamo di fronte un avversario di assoluto valore. Hanno approcciato meglio loro, nei primi minuti hanno preso la traversa con Tella e poi la squadra ha controllato la partita. Forse un po' troppo, avremmo dovuto osare qualcosa in più. Siamo mancati un po' di qualità negli ultimi 25 metri, di solito facciamo molto meglio. Poi una volta che la partita è in controllo spiace perderla in questo modo perché ci toglie l'imbattibilità ma non scalfisce il nostro cammino in questi mesi. Probabilmente domani saremo ancora tra le prime 8 e poi dipenderà da noi a gennaio con le ultime due partite. Avremo il destino tra le nostre mani. Chiaramente arrivati a quel momento del match avremmo dovuto prestare più attenzione, nel secondo tempo non c'erano state avvisaglie di pericolo ma la Champions è questa, c'è rammarico ma si va avanti a testa alta".

"Avremmo dovuto mettere più qualità in campo" Inzaghi successivamente parla della corsa per entrare tra le prime 8, con l'Inter che dovrà conquistare almeno 4 punti: "Con un risultato positivo avresti tenuto dietro anche il Leverkusen, che ha dimostrato di meritare di essere tra le prime, e con una vittoria in due gare ci saremmo classificati tra le prime 8. Ci penseremo a gennaio, perché ora avremo campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Dovremo analizzarla con calma, sappiamo che non abbiamo giocato come nelle altre gare ma grande rispetto per l'avversario". In chiusura sulle mancate occasioni da gol: "Abbiamo fatto troppo poco. Come ho detto prima, abbiamo rischiato solo sulla traversa all'inizio. Avremmo dovuto fare di più perché quando abbiamo iniziato a manovrare nel primo tempo si aveva la sensazione che anche loro soffrissero il nostro possesso. Dovevamo fare di più e mettere in campo più qualità".

Bastoni: "Avremmo meritato almeno un punto" "Fa molto male perché sapevamo l’importanza di questa partita e cosa voleva dire portare a casa anche un punto - ha commentato il difensore nerazzurro su Sky Sport -. Il Leverkusen con la palla penso che sia una delle squadre più forti che abbia mai affrontato, si muovono tanto e giocano bene. Dispiace perché abbiamo fatto una gara di grande sacrificio, c'è rammarico per il gol nel finale. Credo sia stata una partita equilibrata, anche loro hanno una grande fase difensiva e quando perdono il pallone ripiegano tutti. Al di là del record sfumato, dispiace più della sconfitta perché avremmo meritato almeno un punto stasera". In chiusura una battuta sul prossimo match contro la Lazio: "Dopo la sconfitta c’è sempre grande voglia di rivalsa, ora abbiamo qualche giorno per recuperare e poi ci concentreremo sulla Lazio".

De Vrij: "Fa male, un pari sarebbe stato buono" Stefan De Vrij ha commentato su Sky la partita: "Fa male perdere così all’ultimo, abbiamo giocato una buona gara. Ci siamo aiutati contro una squadra fortissima, che si muove tanto. Prendere gol all’ultimo secondo fa malissimo". Poi una battuta sul mancato record di Sommer, che sarebbe diventato il primo portiere a non subire gol nelle prime 6 gare di Champions: "C’è più delusione per l’epilogo perché eravamo venuti qui per fare risultato e un pareggio sarebbe stato buono". In chiusura sulle ultime due gare del girone: "Ci penseremo più avanti perché le giocheremo a gennaio, ma stiamo giocando bene e dobbiamo continuare così".