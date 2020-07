Appuntamento per venerdì 10 luglio alle ore 12 per conoscere tutto il tabellone della Final Eight. In diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24, e in live streaming su skysport.it. Le squadre, come funziona il sorteggio e le nuove regole: tutto quello che c'è da sapere

Ci siamo. La Champions League è pronta a ripartire. In attesa della fine dei campionati nazionali il prossimo grande appuntamento europeo è previsto per venerdì 10 luglio: i sorteggi. Sarà un'inedita Final Eight, come noto, una formula tutta nuova dettata dallo stop dovuto all'emergenza Coronavirus che ha colpito tutto il mondo, quello del calcio compreso. Partite secche in quarti e semifinali e in una sola nazione: il Portogallo. Già quattro le squadre certe dei quarti, tra queste l'Atalanta. Altre quattro le partite degli ottavi di ritorno ancora da disputare. Ma andiamo con ordine.

Dove vedere i sorteggi di Champions

L'appuntamento è, come sempre, a Nyon in Svizzera. Venerdì 10 luglio alle ore 12. I sorteggi saranno in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24, e in live streaming su skysport.it, proprio dalle ore 12. Leo Di Bello, in studio insieme a Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Riccardo Trevisani, vi accompagneranno nel sorteggio di tutta la restante parte della Champions League. Una Final Eight da non perdere.