Appuntamento per venerdì 10 luglio alle ore 13 per conoscere il tabellone completo. In diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24, e in live streaming su skysport.it. Le squadre, come funziona il sorteggio e le nuove regole: tutto quello che c'è da sapere

Non solo Champions League, anche l'Europa League è pronta a ripartite. E, in attesa della fine dei campionati nazionali, sarà proprio il sorteggio di venerdì 10 luglio il primo grande appuntamento. Tante le novità, a partire dal format con partite secche in quarti di finale, semifinali e finale. Due le squadre italiane ancora in corsa, Inter e Roma. Il calendario è invece ancora fermo agli ottavi, prima che la pandemia fermasse anche il mondo del calcio. Ma andiamo con ordine. Dove vedere i sorteggi di Europa League L'appuntamento è, come sempre, a Nyon in Svizzera. Venerdì 10 luglio alle ore 13, subito dopo quelli di Champions. I sorteggi saranno in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24, e in live streaming su skysport.it, proprio dalle ore 13. Leo Di Bello, in studio insieme a Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Riccardo Trevisani, vi accompagneranno nel sorteggio di tutta la restante parte della competizione.

Le squadre presenti al sorteggio CHAMPIONS Sorteggi dalle 12 su Sky Sport: tutto quello che c'è da sapere Come detto, il calendario dell'Europa League si era fermato a metà degli ottavi, pertanto non ci sono squadre già certe di essere ai quarti. Inter-Getafe e Siviglia-Roma sono le uniche due partite degli ottavi a non essere ancora state disputate neanche all'andata, e dunque saranno già in partita secca in Germania, sede unica della fase finale. Ancora da decretare anche le vincenti tra Istanbul Basaksehir e Copenaghen (vittoria 1-0 dei turchi in casa all'andata), Olympiacos e Wolverhampton (1-1 all'andata in Grecia), Rangers e Bayer Leverkusen (3-1 dei tedeschi in trasferta), Wolfsburg e Shakhtar (vittoria esterna 2-1 degli ucraini), Eintracht e Basilea (3-0 del Basilea in Germania), e LASK e Manchester United (5-0 dei red devils in Austria). L'Uefa fa sapere che le sedi delle partite di ritorno degli ottavi devono ancora essere confermate, e si giocheranno nello stadio della squadra ospitante o in una città tedesca stabilita dalla stessa Uefa. Già certa, invece, la data degli ottavi di ritorno: il 5 e 6 agosto su due orari, 18:55 e 21. Istanbul Basaksehir / Copenhagen



Olympiacos / Wolverhampton

Rangers / Bayer Leverkusen

Wolfsburg / Shakhtar

Inter / Getafe

/ Getafe Siviglia / Roma

Eintracht / Basilea

LASK / Manchester United

Come funziona il sorteggio Nel sorteggio i classici bigliettini col nome di una singola squadra saranno allora sostituiti dai bigliettini con la doppia opzione, in attesa di scoprire chi avanzerà nei quarti. Non solo, dopo aver deciso gli ipotetici quarti di finale, si procederà con altri due sorteggi: uno per le semifinali (opponendo anticipatamente le gare dei quarti) e il terzo per determinare la squadra "di casa" pro forma in finale (per ragioni burocratiche). Importante: non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti fra squadre della stessa nazione.

Dove si giocherà l'Europa League? CALENDARIO Le date di Champions ed Europa League 2020-21 Una sola nazione. Se la Champions sarà ospitata dal Portogallo, per l'Europa League c'è la Germania, in quattro diverse città e quattro diversi stadi: lo Stadion Köln di Colonia (sede della finale), la MSV Arena di Duisburg, la Dusseldorf Arena di Düsseldorf e l'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen.