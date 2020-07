9/16

I PRECEDENTI COL CHELSEA - Contro i Blues sarebbe il terzo incrocio per il Napoli: i due precedenti sono la doppia sfida degli ottavi di finale disputata nella stagione 2011-12. Gli azzurri vinsero 3-1 l'andata in casa, ma al ritorno i londinesi riuscirono a rimontare e protrarre la gara ai supplementari, dove poi vinsero 4-1 e passarono il turno. La squadra di Di Matteo trionfò alla fine in quell'edizione, mentre i ragazzi allenati allora da Mazzarri ottennero il miglior risultato in Champions della loro storia (non sono mai andati così vicini ai quarti)