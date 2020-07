Dopo la sconfitta in casa con l'Osasuna e l'addio alla Liga (ha trionfato il Real Madrid di Zidane), il fuoriclasse argentino critica duramente la sua squadra. "Siamo deboli e discontinui, abbiamo lasciato per strada troppi punti". Poi suona la sveglia in vista della Champions: "Se siamo questi, non andremo lontano. Serve autocritica"

Leo Messi non ci sta. Il Barcellona cade in casa con l’Osasuna, nella notte che consacra i rivali del Real Madrid sul tetto di Spagna, e l’attaccante argentino critica duramente l’atteggiamento della sua squadra. "Il gioco di stasera ha rispecchiato quello dell’intera stagione - ha esordito il 10 blaugrana a fine partita -. Siamo una squadra debole, troppo discontinua. Il Real è stato bravo, dopo il lockdown ha vinto sempre. Ma noi abbiamo lasciato per strada troppi punti. Il Barcellona ha il dovere di vincere ogni partita e così non si va da nessuna parte".

Inevitabile la domanda sulla Champions League, unico obiettivo rimasto alla squadra di Setien, e sul ritorno degli ottavi di finale con il Napoli (all'andata al San Paolo finì 1-1). "La Champions è una competizione che riparte da zero – ha proseguito la Pulce -. Vogliamo portare a casa la coppa e per farlo dobbiamo vincere quattro partite. Ma dobbiamo anche guardarci negli occhi, parlare e capire cosa non sta funzionando. Perché se continuiamo a giocare in questo modo, perderemo anche con il Napoli". Messi dixit. E per tutto l'ambiente è una bella strigliata di orecchie.