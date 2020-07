Brutte notizie in casa Barcellona. Si è fermato infatti Antoine Griezmann: il francese campione del mondo, uscito dopo il primo tempo del match di sabato contro il Valladolid, nella mattinata di domenica si è sottoposto ai relativi test medici che hanno evidenziato una lesione muscolare al quadricipite della gamba destra. Uno stop che terrà Griezmann lontano dai campi per le ultime due partite stagionali di Liga: il 16 luglio contro l'Osasuna e il 19 in casa dell'Alaves. Con il campionato che sta prendendo sempre più la strada di Madrid (al Barça potrebbe servire poco vincerle entrambe), il pensiero dei blaugrana e di Griezmann in particolare comincia a virare verso la Champions. Il ritorno degli ottavi contro il Napoli è in programma l'8 agosto al Camp Nou: è quella la data per cui Setien cercherà di recuperare l'attaccante, ma come fa sapere il club attraverso un comunicato anche la sua disponibilità al termine del campionato è in dubbio dipenderà dagli effettivi tempi di ripresa.