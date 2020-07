Emergenza Covid a Barcellona, Napoli preoccupato

Dopo l'aumento di contagi nella comunità autonoma spagnola, il Napoli ha chiamato il console italiano a Barcellona: c'è preoccupazione in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro Messi e compagni in programma il prossimo 8 agosto

Voglia di realizzare un'impresa da sogno, ma anche preoccupazione per l'emergenza Covid in Catalogna. A 20 giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona di Leo Messi, il Napoli ha chiamato il console italiano della città catalana. Il club azzurro è preoccupato per l'aumento dei contagi nella comunità autonoma spagnola e auspica che la Uefa prenda posizione per chiarire i risvolti organizzativi. Per garantire la massima sicurezza per i calciatori e lo staff.