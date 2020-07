Un sogno Champions, mai stato così vicino per l’Atalanta, da inseguire con tutte le proprie forze. "Sono tre gare secche e noi in gara secca possiamo battere chiunque. Se ci crediamo? Sì, altrimenti non andremmo nemmeno Lisbona...". Remo Freuler, uno dei punti fermi della squadra nerazzurra, non nasconde le ambizioni della sua squadra, impegnata nelle Final Eigth di Champions a Lisbona (dal 12 al 23 agosto), il Psg come primo scoglio da superare. Intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan, il centrocampista dell’Atalanta ha analizzato la stagione della sua squadra: "Il secondo posto per noi è un grande obiettivo, perché dietro ci sono squadre molto forti. Non siamo i primi dei perdenti. Lottare per lo scudetto il prossimo anno? È sempre difficile parlare prima. Vogliamo provare a fare più punti possibili, ma se giochiamo come quest'anno tutto è possibile".