Inzaghi: "Vittoria importante, sofferta e voluta"

"La compattezza della squadra mi dà fiducia"

Un'Inter che in Champions si è mostrata solidissima non avendo ancora subito gol: "Sicuramente la compattezza della squadra mi dà fiducia, Sommer non ha fatto tante parate contro un grande avversario - dice ancora - Nelle ultime 9 gare ne abbiamo vinte 8, la crescita deve esserci sempre, non dico che ho 23 titolari per retorica ma è così". Sulla fatica del doppio impegno con l'obbligo di arrivare fino in fondo: "Quando sei all'Inter devi puntare a fare più partite possibili e noi ragioniamo partita per partita, dobbiamo ragionare sui recuperi dei ragazzi, oggi ho dovuto dare respiro a qualcuno perché era una gara intensa, ma noi non ci dobbiamo fermare. Sono molto contento della mia squadra e della solidità che abbiamo dimostrato".