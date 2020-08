L’esito della risonanza magnetica ha evidenziato soltanto un’infiammazione all’inserzione dell’adduttore: l'attaccante proverà a esserci al Camp Nou per il ritorno degli ottavi di Champions League. Intanto si sottoporrà a delle terapie. Se non dovesse farcela, uno tra Elmas e Lozano al suo posto

Filtra un cauto ottimismo, dopo l’esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Lorenzo Insigne in giornata. La situazione clinica è notevolmente migliorata, resta un'infiammazione all'inserzione dell'adduttore, quindi è una situazione che andrà gestita e monitorata. Il giocatore del Napoli continuerà per i prossimi due giorni a fare delle terapie, sarà di fatto una lotta contro il tempo per partecipare alla trasferta di Barcellona. Di certo, è prematuro fare previsioni adesso. Deciderà insieme allo staff medico, facendo una prova generale il giorno prima della partita.

L’infortunio di Insigne vedi anche Champions League: tutti i gol del Napoli. VIDEO All’84’ della partita con la Lazio, Insigne si è fermato dopo un bello slalom tra gli avversari, toccandosi l’inguine sinistro. Si è steso a terra dolorante, per poi accomodarsi in panchina tra le lacrime, per la paura di non poterci essere nella sfida più importante della stagione. Ma invece potrebbe non essere così.