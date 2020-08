Gollini, problemi al ginocchio: a rischio il Psg

Quarto di Champions League in dubbio per il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini. Alla ripresa della preparazione oggi a Zingonia, al giocatore, infortunatosi in occasione del primo dei due gol (al 1') nella sconfitta casalinga di sabato scorso con l'Inter scontrandosi col compagno Robin Gosens, è stata riscontrata un'iperestensione del crociato posteriore del ginocchio sinistro. Escluse lesioni, se ne valutano le condizioni giorno per giorno: si tenterà un recupero in extremis per il 12 agosto a Lisbona contro il Paris Saint-Germain. La partenza della squadra è prevista per il 10. Il portiere nerazzurro ha postato su Instagram un messaggio, nel quale fa trapelare di volerci provare per la decisiva sfida europea: "Il trauma ha causato un’iperestensione del crociato posteriore del ginocchio. Ma non ci sono lesioni ai legamenti. E quindi sarà una corsa contro il tempo. Valuteremo day by day. Perché i guerrieri non mollano mai".