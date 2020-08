Agnelli: "Bilancio agrodolce, faremo valutazioni"

E' un Andrea Agnelli visibilmente amareggiato quello che commenta l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione. Un match che non è decisivo per il bilancio globale della stagione ma che lascia il segno: "Il bilancio è agrodolce - dice - E' stata una stagione difficilissima, abbiamo ottenuto un grande risultato con il nono scudetto consecutivo. In Champions è deludente perché se prima avevamo un sogno oggi abbiamo un obiettivo, uscire ci deve lasciare delusi. Ci prenderemo qualche giorno per valutare la stagione e fare le riflessioni per avere un'analisi completa". Gli unici non in discussione sono sembrati Cristiano Ronaldo e la dirigenza: "Cristiano è un pilastro della Juve e c'è grande stima per il gruppo dirigente che mi tengo molto stretto". Il futuro, che è dietro l'angolo, impone imminenti valuitazioni: "Faremo le nostre valutazioni per capire come ritrovare entusiasmo per l'inizio della prossima stagione con voglia di fare e di vincere in tutti i campi - ha aggiunto - Quest'anno è stato difficilissimo. Quando uno cambia così tanto sa che va incontro a difficoltà che noi abbiamo superato vincendo il nono scudetto consecutivo e di questo dobbiamo essere orgogliosi".