Quarti di finale, dove vedere Atalanta-Psg

A più di cinque mesi dalla serata del Mestalla di Valencia, l'Atalanta torna a giocare in Champions League e lo fa sfidando il Psg a Lisbona. Squadre in campo questa sera alle 21 in gara secca per i quarti di finale, per una gara inedita: Atalanta e Psg infatti non si sono mai incrociate in gare ufficiali. L'unico precedente per i bergamaschi contro un club francese in competizioni europee è stato contro il Lione nella fase a gironi di Europa League 2017/18: all'epoca i nerazzurri di Gasperini pareggiarono 1-1 in Francia e vinsero 1-0 in casa. Il Paris Saint-Germain invece non ha mai vinto contro una squadra italiana in Champions League, totalizzando due sconfitte e quattro pareggi e senza mai riuscire a tenere la porta inviolata. Per la squadra di Tuchel si tratterà della terza gara ufficiale da marzo, quando è arrivata la sospensione definitiva della Ligue 1, mentre l'Atalanta ha chiuso la Serie A al terzo posto con 78 punti e dopo il lockdown ha giocato 13 partite, con 9 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Gasperini dovrà fare a meno di Josip Ilicic, autore di cinque delle ultime sette reti del club nella competizione, e sarà costretto a far marcare con attenzione Neymar, a segno 12 volte nelle sue ultime 16 partite a eliminazione diretta di Champions League.