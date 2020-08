Un sorriso che nello stesso momento mostra la soddisfazione per ciò che è stato fatto in stagione e cela l'amarezza per una semifinale sfumata solo nei minuti di recupero. E' un Gian Piero Gasperini sereno quello che commenta la sconfitta dell'Atalanta con il Psg: "Devo dire che c’è grande rammarico per essere arrivati vicini alla semifinale, mancava pochissimo, sembrava ce la potessimo fare e sarebbe stata un'impresa - dice - Resta la soddisfazione di aver giocato una Champions sempre in crescendo e io non posso solo che ringraziare i ragazzi per questa stagione, dispiace perché mancava poco e sembrava fatta nonostante una gara così difficile. E’ chiaro che in queste gare ci sono degli avversari di statura internazionale. Quando è entrato Mbappe, loro hanno avuto una scossa, ma lo stesso Neymar ha dato grande qualità".

"In Champions i dettagli fanno la differenza"

Pochi i rammarici per come è finita: "Avessimo preso gol prima forse ci si faceva una ragione più facilmente ma noi abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare. I ragazzi hanno dato tutto - prosegue - Siamo alla fine di un periodo faticoso e non posso che non ringraziarli. La Champions è una competizione molto particolare, è la competizione degli episodi, dei dettagli e i dettagli sono quelli che determinano quando c’è equilibrio. Forse potevamo fare qualcosina in più sui calci piazzati o in qualche ripartenza ma sono dettagli davvero minimi".

"Bergamo festeggia lo stesso"

Un ringraziamento va anche ai tifosi: "I tifosi? Ne abbiamo trovati tanti fuori, la gente di Bergamo festeggia uguale per il senso di appartenenza che abbiamo. Abbiamo risorse illimitate che sono passione, entusiasmo, voglia di misurarci. Cercheremo di migliorarci ancora in futuro ma abbiamo risorse che non finiscono mai".