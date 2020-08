A poche ore dal fischio d'inizio di Atalanta-Psg, arriva anche la carica di Josip Ilicic, che per motivi personali non può essere in campo assieme ai suoi compagni. Lo fa virtualmente, postando la foto di un abbraccio di gruppo accompagnata da una sola parola: "Forzaaaa"

