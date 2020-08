"Tutta Italia tiferà per noi, un pò come succede con la Nazionale? E' una cosa rara, ci darà la carica per fare una bella figura". Le parole della vigilia di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che si prepara a sfidare il Psg nella gara secca per i quarti di finale di Champions League (diretta questa sera alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football), trovano conferma nelle tante manifestazioni di sostegno che lo sport italiano sta riservando alla Dea. Una testimonianza speciale arriva dal Genoa, club che Gasperini ha allenato dal 2006 al 2010 e dal 2013 al 2016, lasciando un ottimo ricordo. In un tweet, il club rossoblù ha detto la sua in vista della sfida al club francese: "Questa sera noi tifiamo Italia!" con hashtag #AtalantaPSG e la foto delle due squadre al momento dell'ingresso in campo prima della partita di campionato giocata il 2 febbraio 2020 e terminata 2-2.