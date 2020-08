Atalanta-Psg, le probabili formazioni

Nel 3-4-2-1 di Gasperini, spazio a Gomez e Pasalic (favorito su Malinovskyi) a sostegno dell'unica punta Zapata. In difesa dovrebbe giocare Caldara, con Palomino in panchina. Tuchel si porterà fino all'ultimo minuto il dubbio Mbappè e si affida al tridente formato da Neymar, Icardi e Sarabia. Out anche Verratti

L'Atalanta si trova davanti alla sfida dei sogni: alle ore 21 sfiderà il Paris Saint-Germain in gara secca, valida per i quarti di finale di Champions League. Gasperini affronterà questa importantissima partita, dovendo rinunciare a due elementi fondamentali come Josip Ilicic e Pierluigi Gollini. Nel classico 3-4-2-1 dell'allenatore nerazzurro, i dubbi riguardano la difesa, con Caldara favorito su Palomino per completare il terzetto composto da Toloi e Djimsiti, e l'esterno destro di centrocampo, con Castagne al momento leggermente avanti su Hateboer (a sinistra giocherà Gosens). In mezzo al campo agiranno De Roon e Freuler, mentre Gomez e Pasalic (favorito su Malinovskyi) saranno a sostegno dell'unica punta Duvan Zapata. Gasperini ha dichiarato in conferenza stampa la fiducia nei confronti della propria squadra, ma anche tutto il rispetto che si deve a un grande club con il Paris Saint-Germain. Questo il probabile undici che schiererà l'Atalanta: ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All.Gasperini