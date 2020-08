Simeone: "Vincere è l'unica cosa che conta"

"Vincere ad Anfield in casa del Liverpool è stato fantastico, ma è successo mesi fa. Adesso si riparte, e quello che c'è stato prima non ha nulla a che vedere con ciò che succederà". Diego Simeone vede così il quarto secco contro il Lipsia. "Ci aspetta una squadra ostica, che gioca molto bene, guidata da un giovane allenatore, molto bravo - dice ancora Simeone -. Se guardate le statistiche, abbiamo numeri simili, ma domani non è importante vincere. La vittoria è l'unica cosa, non ci sono altre opzioni. E io ci credo". L'Atletico Madrid ha perso per tre volte in modo beffardo la finale di Champions (una col Bayern e due con il Real): la fortuna deve qualcosa alla squadra del Cholo? "Non penso a cose come queste, guardo avanti e penso solo a preparare al meglio la partita". Sulle assenze di Vrslajko e Correa dice che "hanno dato anima e cuore per questa squadra, spero di averli a disposizione se andremo avanti".