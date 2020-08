Il sogno della Dea prosegue in Champions dopo l'ottimo terzo posto conquistato in Serie A. La squadra di Gasperini incontra il Psg per provare a raggiungere la semifinale nella gara secca di mercoledì 12 agosto a Lisbona (diretta dalle 20 su Sky Sport 1 e Sky Sport Football). Ecco tutti i gol che hanno permesso all'Atalanta di conquistare i quarti di finale

ATALANTA-PSG, LE PROBABILI FORMAZIONI