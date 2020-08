Riecco Raymond Domenech. L'ex Ct della nazionale francese ha twittato subito dopo la beffa subita dall'Atalanta nel recupero contro il Psg. Ma non solo per fare i complimenti al club parigino. Il dito è puntato contro Gasperini per le sostituzioni finali: "Complimenti al Psg per le emozioni che ci ha regalato - ha twittato lui -, e grazie a Gasperini per i cambi effettuati nel finale. Questa partita dimostra che la leggenda che gli allenatori italiani siano i più bravi tatticamente resta solo una leggenda. Tuchel ha avuto la meglio".