Un sogno. Lungo, lunghissimo. Per Bergamo e per l'Italia. L'Atalanta va a un centimetro dalla semifinale di Champions League in una serata incredibile. L'ottimo primo tempo con il gol del vantaggio di Pasalic al 27' illudono. Nella ripresa entra Mbappé dopo l'infortunio e, insieme a Neymar, riesce a trascinare i campioni di Francia: al 90' il gol di Marquinhos. Quando tutti pensavano ai supplementari, il raddoppio di Choupo-Moting chiude la partita

ATALANTA-PSG: GOL E HIGHLIGHTS