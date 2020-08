Manchester City-Lione, dove vederla in tv

Dopo aver eliminato la Juventus, il Lione tenterà un'altra impresa. Cercherà di farla contro il Manchester City di Guardiola, che si è qualifcato ai quarti di Champions battendo il Real Madrid. Sarà il terzo incontro nella massima competizione europea tra le due squadre; i Citizens non hanno affrontato più volte nessuna squadra nel torneo rispetto al ai francesi senza ottenere almeno un successo (1N, 1P). Il Manchester City, inoltre, ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni (unica eccezione nel 2016/17); tuttavia, solo in una di queste occasioni ha superato il turno, eliminando il PSG nel 2015/16. Dall'altra parte il Lione è la prima squadra francese a raggiungere i quarti di Champions dal Monaco nel 2016/17, mentre questa è la sua prima presenza in questa fase della competizione dal 2009/10. Il Lione ha superato il turno solo in una delle quattro precedenti occasioni in cui ha disputato i quarti di Champions League, eliminando il Bordeaux nel 2009/10.