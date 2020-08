Lione-Bayern Monaco, dove vedere la partita in tv

Lione e Bayern Monaco si sfidano per la seconda semifinale di questa Champions League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Lione e Bayern Monaco, seppur in modi diversi, hanno regalato grandi sorprese nei quarti di finale. I francesi eliminando un Manchester City nettamente favorito alla vigilia, i tedeschi travolgendo il Barcellona con un clamoroso 8-2. Allo stadio 'José Alvalade' si giocherà una semifinale inattesa, tra due squadre che si sfideranno per la nona volta nella storia. L'ultima 10 anni fa, sempre in una semifinale di Champions League. In quell'occasione passò il Bayern Monaco, che vinse 1-0 all'andata e 3-0 al ritorno regalandosi una finale poi persa contro l'Inter di Mourinho. I tedeschi mancano dal successo in Champions League dal 2013 e vogliono regalarsi un'altra finale 7 anni dopo l'ultima volta. Il Lione, invece, punta alla terza impresa stagionale dopo aver battuto Juventus e Manchester City e a uno storico traguardo.