Il centrocampista della Nazionale verso la finale di Champions: "Il Bayern è più esperto di noi, ma non possiamo fermarci qui. Vorrei più rispetto per la Ligue 1: è un campionato meno tattico, ma più fisico della Serie A. E in semifinale sono arrivatte due francesi"



Tre giorni, poi sarà la prima finale di Champions League. Della storia del Psg e di Marco Verratti: "Non mi sono mai pentito della mia scelta", le parole in conferenza stampa del centrocampista, che nel 2012 scelse la Francia da Pescara senza nemmeno aver debuttato in Serie A. "Ho sempre potuto allenarmi e confrontarmi con grandissimi giocatori, disputare la Champions ogni anno. Domenica ci giocheremo la coppa per la prima volta, ma è sempre stato un nostro obiettivo". L'ultimo ostacolo si chiama Bayern: "Una squadra forte, molto organizzata sia in attacco che in difesa e più esperta di noi", continua il classe '92. "Meritano la finale quanto noi".