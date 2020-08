Daniele Orsato dirigerà la finale tra Bayern e PSG

L’arbitro italiano dirigerà la partita più importante dell’anno. Al VAR Irrati e Guida, gli assistenti saranno Giallatini e Manganelli. Il quarto uomo sarà il rumeno Hategan mentre, due spagnoli saranno assistenti in sala video

Ci sarà un po' di Italia nella finale di Champions League di domenica tra Bayern Monaco e PSG. La commissione arbitrale Uefa infatti, presieduta proprio dall'italiano Roberto Rosetti, ha scelto Daniele Orsato per dirigere la gara di Lisbona. Per Orsato, che compirà a novembre 45 anni, si tratta del primo grande riconoscimento internazionale. Con lui ci saranno gli assistenti Manganelli e Giallatini mentre al Var ci sarà l'esperto Irrati, che è stato il Var dell'ultima finale dei Mondiali in Russia. Avar sarà Guida.