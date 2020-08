Il portiere della Juventus, nella passata stagione a Parigi, tiferà per gli ex compagni, impegnati a Lisbona nella finale di Champions contro il Bayern: "Nella vita bisogna saper gioire anche per gli amici. E lì ne ho lasciati molti"

Ci sarà anche un po' d'Italia nella finale di Champions in programma alle ore 21 a Lisbona fra Psg e Bayern Monaco. Da Orsato, che dirigerà la gara, a Verratti, con il centrocampista del club francese che ha recuperato dall'infortunio al polpaccio e che - dopo i 7' giocati in semifinale contro il Lipsia - lotterà per una maglia da titolare con i tedeschi. E proprio il centrocampista classe 1992 è comparso in una storia che Gianluigi Buffon ha voluto pubblicare sulla propria pagina Instagram: "Nella vita bisogna saper gioire per i propri successi ma anche per quelli degli amici. E io a Parigi ho lasciato molti amici. Quindi allez Paris!", le parole del portiere. Insomma, i francesi avranno un tifoso in più.