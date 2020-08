Psg, Tuchel: "Non faremo nulla di speciale"

La grande sfida di Lisbona si avvicina. Domenica sera Psg-Bayern per eleggere la più forte d’Europa . Una partita unica, storica, a maggior ragione per il Psg e per il suo allenatore Thomas Tuchel, alla prima finale. Apparente tranquillità durante l'allenamento della vigilia, con tanto di abbraccio al presidente Nasser Al Khelaifi , che dopo un lungo inseguimento e i tanti investimenti della proprietà qatariota è finalmente a un passo da quella Champions sempre inseguita. L’allenatore tedesco non ha dubbi e manifesta sensazioni personali, umori e obiettivi: “Siamo qui per giocare la finale e vincerla. Ovviamente è la sfida più grande della mia carriera . E' difficile descrivere le mie emozioni: sono esausto e felice. Non faremo niente di speciale, perchè la partita è già speciale " .

Paredes: "Conta solo vincere"

Sarà una partita speciale anche per Leandro Paredes, trascorsi in Italia con Chievo, Empoli e Roma, a Parigi dal 2019. Rispetto ad esempio a Verratti e Thiago Silva, che hanno dovuto attendere 8 anni prima di centrare la finale, Paredes ha raggiunto il grande appuntamento in molto meno tempo, come lui stesso ammette a Sky: “Rispetto ad alcuni miei compagni, fortunatamente mi è capitato di raggiungerla già al mio secondo anno qui. Speriamo di fare una grande finale e di portare a casa il trofeo. Noi, così come il Bayern, siamo due squadre forti ed entrambe abbiamo fatto il miglior cammino possibile per arrivare fin qua. Sarà sicuramente una grandissima partita. E sulle stelle della squadra Neymar e Mbappè, ancora a secco in questa fase finale in Portogallo e magari pronte a sbloccarsi nella sfida più importante aggiunge: “A noi importa poco chi fa gol. Siamo un grande gruppo con diversi fuoriclasse, ma l’importante è vincere”.