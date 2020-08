1/10

Il Bayern Monaco ha riportato la coppa in Baviera. Dopo la magica notte di Lisbona, con il successo per 1-0 contro il PSG firmato Coman che ha regalato la sesta Champions ai bavaresi, i tedeschi sono tornati in città portando il trofeo. A scendere la scaletta con la coppa è stato il capitano Neuer, spalleggiato da bomber Lewandowski

Neuer, il ritorno del re. VIDEO