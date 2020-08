Orgoglio Davies, il tributo dei Whitecaps. VIDEO

Rivelazione assoluta del Bayern che ha vinto tutto in stagione, il terzino 19enne ha impressionato dalla Bundesliga al trionfo in Champions a Lisbona. Non è mancato l'omaggio del Vancouver Whitecaps, club canadese dove Davies era sbocciato prima dell'avvento in Europa. E il video pubblicato su Twitter celebra il ragazzo attraverso tutte le tappe più importanti

Meno di otto anni fa si presentava in casa Edmonton, prima avventura calcistica in Canada dove lui era arrivato dal Ghana. Nato a Buduburam nel 2000, campo profughi dove i genitori erano stati costretti a rifugiarsi quando scoppiò la guerra civile in Liberia, Alphonso Davies si trasferì a cinque anni insieme alla famiglia in Ontario. Qui tutto è iniziato nelle giovanili di Internationals e Strikers nel capoluogo dell’Alberta, primissimo estratto del video condiviso dal Vancouver Whitecaps ovvero la squadra che l’ha lanciato nel grande calcio. È questo l’omaggio destinato proprio al 19enne terzino del Bayern Monaco, campione di Germania appena salito sul tetto d’Europa al termine di una stagione straordinaria. C’è la consacrazione internazionale dai trofei (tre) al profilo personale, lui che ha convinto come rivelazione assoluta per mezzi (velocità impressionante) e maturità nella squadra di Flick. E il tributo dei Whitecaps è davvero speciale.