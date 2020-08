2/16

VIA A COSTO ZERO - Coman, però, al Psg non si sente considerato come dovrebbe e chiude il suo rapporto con la società in modo burrascoso. Nell'estate del 2014 scade il suo contratto e va via a costo zero: a sei anni di distanza e dopo il miliardo circa speso sul calciomercato, il club di Al Khelaifi viene punito in finale di Champions proprio dall'attaccante. Un paradosso che sa di beffa