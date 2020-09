La Juventus non si è lasciata sfuggire il post pubblicato su Instagram da Alex Del Piero, a 12 anni esatti da quel suo magnifico gol su punizione allo Zenit, in una notte di Champions che i tifosi bianconeri non scorderanno mai. Sì perché il 17 settembre 2008 la Juve di Ranieri si apprestava a fare il suo grande ritorno in Europa dopo la risalita dalla B. Quella sera il capitano bianconero risolse con una punizione dalla distanza una partita dal risultato bloccato, festeggiando con una capriola che, oggi, lo stesso artefice di quel successo ha voluto riproporre dalla spiaggia di Santa Monica, California.



" #back in 2008 • Oggi come ieri... Quasi come ieri!" ha scherzato Del Piero su Instagram.