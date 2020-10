Nella lista per la fase a gironi della prossima Champions presentata dai bianconeri ci sono tutti i nuovi acquisti, compreso Federico Chiesa che ha scelto il numero 22. Non è invece stato inserito in elenco Sami Khedira

Presenti tutti i nuovi acquisti arrivati dal mercato, compreso Federico Chiesa – colpo last minute arrivato dalla Fiorentina – che indosserà la maglia numero 22. Assente, invece, come previsto Sami Khedira, ormai ai margini del progetto bianconero: con il centrocampista tedesco non è stato ancora trovato l'accordo per la risoluzione contrattuale, nonostante i dialoghi proseguono ormai da settimane.