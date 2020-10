13/17

IL PASSAGGIO ALLA JUVE. Nel luglio del 2015, scaduto il suo contratto con la Fiorentina, il brasiliano si è accasato a costo zero alla Juve, restandoci per due anni. Il vice-Buffon è sceso sempre in campo da titolare in entrambe le edizioni della Coppa Italia (vinte dai bianconeri), mentre in campionato ha raccolto appena 11 presenze, oltre a una gara di Champions League. Messi in bacheca anche due Scudetti e una Supercoppa Italiana, il portiere ha deciso di partire per giocare con più continuità, trasferendosi al Valencia per 7 milioni