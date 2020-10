Champions League, le curiosità sulla 1^ giornata

Ritorna la Champions League: tutte le informazioni e le curiosità sulle 16 sfide della prima giornata della fase a gironi. Inoltre, la guida tv completa per non perdervi i vostri match preferiti

La Juventus ha sfidato per quattro volte la Dinamo Kiev senza mai perdere: 3 vittorie e un pareggio. Queste due squadre, però, non si affrontano dalla fase a gironi della Champions League 2002/2003, quando i bianconeri vinsero entrambe le sfide.

Solo due precedenti tra questi due club, risalenti alla Coppa UEFA 1994/1995: 1-0 per la Lazio all'andata, 2-0 al ritorno per il Borussia Dortmund che si qualificò in semifinale. I biancocelesti tornano in Champions League dopo 12 anni.

Queste due squadre non si affrontano dal 1987/1988: era il primo turno di Coppa UEFA, il Club Brugge si qualificò con un risultato complessivo di 5-2. Il club belga, all'ottava partecipazione in Champions League, non ha mai superato al fase a gironi.

Altra prima assoluta: Rennes e Krasnodar non si sono mai affrontate nella storia. Entrambe le squadre sono all'esordio in Champions League.

Nessun precedente tra Chelsea e Siviglia: si tratta del primo incontro in assoluto tra queste due squadre. Il club spagnolo è reduce dal trionfo in Europa League, grazie al successo per 3-2 in finale contro l'Inter.

Sei i precedenti tra queste due squadre. In vantaggio c'è il Bayern Monaco, che ha battuto il club spagnolo per tre volte. L'Atletico Madrid, invece, ha vinto in 2 occasioni. Solo in un'occasione questa sfida è finita in parità.

Altra gara inedita, queste due squadre si affrontano per la prima volta in Europa. Il Lipsia ha giocato solo due volte contro un avversario tedesco: era il Besiktas, battuto sia in casa che in trasferta nella fase a gironi della Champions League 2017/2018. Il club tedesco, nella scorsa stagione, ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre arrivando in semifinale (poi persa contro il PSG).

Un solo precedente tra queste due squadre: ottavi di finale della Champions League 2018/2019. All'andata il PSG vinse per 0-2 a Old Trafford, ma il Manchester United ribaltò tutto al ritorno vincendo per 1-3 a Parigi (rigore di Rashford al 90').

Inter-Borussia Moenchengladbach (girone B): mercoledì 21 ottobre ore 21 - Sky Sport Uno/252

Sono quattro i precedenti tra Inter e Borussia Moenchengladbach: due vittorie a testa in bilancio. Queste due squadre non si affrontano dal 1979, quando ci fu l'ultimo confronto in Coppa UEFA.

Manchester City-Porto (girone C): mercoledì 21 ottobre ore 21 - Sky Sport 256

Due le sfide giocate in passato tra queste due squadre, entrambe vinte dal Manchester City: 2-1 in trasferta e 4-0 in casa nei sedicesimi dell'Europa League 2011/2012. Il Porto non ha mai vinto in 20 gare giocate in Inghilterra.

Olympiacos-Marsiglia (girone C): mercoledì 21 ottobre ore 21 - Sky Sport 257

Quinto incontro nella storia tra Olympiacos e Marsiglia: nei quattro precedenti, sono in vantaggio i francesi con tre vittorie. L'ultima sfida, però, l'ha vinta il club greco: 1-0 nel novembre del 2011 in Champions League.

Ajax-Liverpool (girone D): mercoledì 21 ottobre ore 21 - Sky Sport 255

Queste due squadre non si affrontano dalla Coppa dei Campioni 1966/1967, quando il club olandese eliminò i Reds agli ottavi di finale con un complessivo 7-3 tra andata e ritorno. Dopo l'1-5 subito in quell'occasione, il Liverpool non ha più perso nelle successive 13 gare giocate contro squadre olandesi.

Midtjylland-Atalanta (girone D): mercoledì 21 ottobre ore 21 - Sky Sport Arena/253/484

Il Midtjylland ha giocato solo una volta contro un club italiano, perdendo entrambe le gare disputate con il Napoli nell'Europa League 2015/2016. Per l'Atalanta, invece, un precedente negativo contro squadre danesi: nell'agosto del 2018, i nerazzurri furono eliminati ai preliminari di Europa League dal Copenaghen dopo i calci di rigore.