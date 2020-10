1/29

La Champions League 2020-21 è ormai alle porte. Da martedì 20 ottobre a mercoledì 9 dicembre. Otto gironi e tantissimi campioni. Escluse le quattro italiane, ecco come potrebbero giocare tutti gli altri club pronti a scendere in campo. Vediamoli divisi girone per girone. Per ogni squadra indicata (in grafica) la formazione "tipo" , e sotto l'elenco con il resto dei giocatori in lista Champions e divisi per reparti (portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti). Con l'asterisco i giocatori registrati in lista B.