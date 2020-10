Riparte la Champions: oltre a Juve (vittoriosa 2-0 con la Dinamo) e Lazio, in campo contro il Dortmund, il programma propone match molto interessanti. Zenit ko contro il Bruges nella gara delle 18.55, ora a Stamford Bridge si affrontano Chelsea e Siviglia mentre il Psg ospita il Manchester United. Barça impegnato in casa con il Ferencvaros, il Lipsia sfida il Basaksehir. Il Krasnodar, infine, fa visita al Rennes. Le partite su Sky Diretta Gol. Disponibile su Sky Go, anche in HD